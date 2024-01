No lançamento do encontro com o Estoril, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, Sérgio Conceição voltou a ser questionado sobre o impacto provocado pela saída de Otávio, no arranque da temporada.

«O FC Porto foi perdendo jogadores de qualidade, mas não foi por isso que se continuou a reinventar, jogando diferente, mas com o mesmo objetivo: ganhar. A equipa responde ao que eu quero, tentam jogar o que pedimos. Nem sempre bem, porque o treinador também está cá para melhorar», explicou o técnico.

Face a nova pergunta, relacionando a saída de avançados como Luis Diaz, Marega ou Brahimi, com o momento de forma de Galeno, Sérgio Conceição esclareceu que qualquer «crise de identidade» será responsabilidade do timoneiro.

«Falamos de jogadores importantes, que eram importantes para a estabilidade da equipa, mas também temos jogadores com capacidade para dar resposta. Sim, pode levar algum tempo, pode-se notar», rematou.

O FC Porto visita o Estoril na noite desta terça-feira, às 20h45.