Depois da participação na Taça Asiática com a seleção do Irão, Mehdi Taremi já integrou o treino deste domingo do FC Porto.

Na véspera do jogo com o Arouca, Sérgio Conceição revelou que ainda vai conversar com o avançado antes de fechar a convocatória.

Ao contrário de Taremi, Zaidu ainda está ao serviço da Nigéria, que joga esta noite a final do CAN.

O boletim clínico, por outro lado, ganhou mais um nome. Além de Marcano, também o guarda-redes Gonçalo Ribeiro está lesionado. O jovem guardião tem um problema muscular na coxa direita.

O FC Porto, refira-se, visita o Arouca na segunda-feira (20h15), em jogo da 21.ª jornada da Liga.