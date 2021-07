O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações na flash interview do Porto Canal, após a vitória frente ao Lyon (5-3), em jogo particular de pré-época:

«Preferia vencer sem sofrer golos, mas por aquilo que criámos no processo ofensivo, fomos fortes. Agora, há situações que estamos a trabalhar, temos muita gente nova, que demora um pouco a adquirir aquilo que são os momentos em que não temos a bola. Houve um ou outro momento em que não gostei, mas houve muita coisa positiva. Gostei muito da primeira parte, jogámos com uma equipa mais ‘levezinha’, como se diz, eles conseguiram dar ao jogo o que queria. Não quero que o Francisco, o Fábio ou o Vitinha recuperem sete ou oito bolas como outros, quero sim que participem no nosso momento sem bola. Fizeram-no de uma forma que me deixou muito contente. Fiquei muito contente com isso. Depois na segunda parte, sofremos um golo de bola parada, momento em que somos muito fortes. No segundo golo foi uma situação de falta de agressividade. Como treinador não gosto de sofrer golos, houve momentos de falta de rigor na organização defensiva.

[Minutos dados a todos os jogadores] Sim, foi para dar minutos e equilibrar cargas competitivas. Não queremos perder, claro, mas há outras situações que são fundamentais. Frente ao Belenenses j´+a são três pontos e queremos entrar bem.

Hoje já me preocupei com o que podemos fazer como equipa frente ao Belenenses. Amanhã vamos ter um treino frente à equipa B para os jogadores menos utilizados terem minutos de jogo.

[Balanço da pré-época, está contente com este grupo?] Estou contente por estar a trabalhar no FC Porto.»