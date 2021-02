Sérgio Conceição fez a antevisão da receção ao Sporting deste sábado e reconheceu que o clássico do Dragão será decisivo, apesar de os campeões nacionais saberem lidar com a pressão.

«Estamos habituados a jogar a Liga dos Campeões, com equipas poderosas, em jogos a eliminar, que definam a passagem nas provas, a finais... A pressão é a de se representar um clube como o FC Porto e está presente todos os dias. É uma pressão boa, gostamos e sabemos utilizá-la. Não faço distinção entre jogos. Sabem a minha exigência contra o Fabril, imaginem agora no campeonato e contra um rival direto. A nossa pressão e a forma de trabalhar é sempre a mesma. Há obviamente o mediatismo por este jogo, aceito que possa ser mais badalado e pela distância que existe entre as equipas, mas isso não retira foco no trabalho e na preparação que temos», afirmou Sérgio Conceição na conferência de imprensa que decorreu ao início da tarde no Olival.

Conceição abordou também o facto de o Sporting ter sido eliminado das provas europeias logo no início da época como um dos fatores que poderia explicar fosso de dez pontos.

«É um fator importante. Não podemos fugir à sobrecarga nem posso ser incoerente no meu discurso. Temos uma densidade competitividade acima da média. Fizemos cinco jogos em 15 dias e o Sporting tem menos sete jogos. Temos esses dados todos. Num ou outro jogo, pode explicar alguma falta de frescura da nossa equipa», afirmou, acrescentando: «O Sporting tem mais tempo para preparar, mas só isso não justifica a competência que o Ruben Amorim e os seus jogadores têm. Há trabalho e competência. Não é só isso que pode justificar o fosso de dez pontos.»

A verdade é que se no ano passado o FC Porto recuperou uma diferença de sete pontos para o Benfica, Conceição não vê nisso qualquer tónico emocional em relação aos dez pontos de atraso para o Sporting.

«Não utilizo jogos passados. Posso utilizar imagens de jogos passados até para trabalho, o que é diferente. Na vertente mais emocional para chamar à atenção para a importância, não é necessário num jogo destes. Houve jogos, num passado recente, em que vencemos o rival e depois aconteceu isto e aquilo. As épocas são diferentes. Temos que focar naquilo que são as nossas tarefas, de cada jogador, a estratégia definida e, quanto a mim, na escolha dos jogadores para essa mesma estratégia», sublinhou o técnico portista.

O FC Porto recebe o Sporting às 20h30, em jogo da 21.ª jornada da Liga.