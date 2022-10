Fernando Gomes, administrador da SAD do FC Porto responsável pelo pelouro financeiro, considera que será difícil a entrada de um grupo estrangeiro no capital da sociedade anónima dos dragões, como acontece nesta altura com o Qatar Sports Investments na SAD do Sp. Braga.

«Não é provável nem fácil que aconteça no FC Porto aquilo que sucedeu no [Sporting de] Braga, porque a composição acionista dos dois clubes é muito diferente. O FC Porto tem uma maioria de 75% das ações. Só com o consentimento do FC Porto e uma decisão da administração e em assembleia-geral é que seria possível diminuir este valor», explicou o dirigente portista.

O administrador da SAD do FC Porto concluiu o seu raciocínio. «Os irmãos Oliveira têm uma participação conjunta na ordem dos 11,5%, pelo que seria preciso que alguém a comprasse diretamente. A Braga SAD tem minoria no capital. A FC Porto SAD tem maioria absolutíssima. Não sei quem faria uma operação dessas sem ter qualquer espécie de participação na gestão da sociedade. Não é nada provável que isso aconteça no FC Porto, a menos que algum dia a administração decida que esse seja um caminho», rematou Fernando Gomes, em declarações reproduzidas pela Agência Lusa.