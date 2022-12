Vitinha esteve, na última sexta-feira, no Estádio do Dragão a assistir ao FC Porto-Vizela (4-0), da fase de grupos da Taça da Liga.



O internacional português aproveitou o período de férias após a presença no Mundial 2022 para visitar o estádio do seu antigo clube.



«Bem-vindo a casa, Vitinha», escreveu o emblema portista nas redes sociais com uma foto do médio.



Vitinha, de 22 anos, esteve mais de uma década ligado ao clube azul e branco até sair para o PSG por cerca de 40 milhões de euros.