Pepe é baixa para o final da Taça de Portugal, segundo confirmou Sérgio Conceição, na conferência de imprensa de antevisão do embate com o Sporting, marcado para este domingo. A pergunta já tinha sido colocada diretamente ao central, momentos antes, mas o treinador fez questão de ser ele a explicar.

«Em relação ao Pepe, estivemos até ao último momento, agora a subir as escadas, para perceber o estado de espírito do Pepe, mas infelizmente para nós, o Pepe não pode dar o seu contributo amanhã. Tem vindo a evoluir de forma muito positiva, mas não vai dar. Vamos ter o Pepe aqui a apoiar-nos, com a capacidade do Pepe tem como líder, em campo ou fora do campo», destacou.

Recordamos que o experiente central falhou os últimos jogos devido a uma lesão no tornozelo e, nos últimos treinos, tem feito apenas tratamento.