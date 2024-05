Ruben Amorim estudou o FC Porto ao milímetro para a final da Taça de Portugal que está marcada para este domingo e até avançou com um possível onze inicial de Sérgio Conceição.

«Espero, acima de tudo, um FC Porto forte. Espero que Pepe jogue, o selecionador convocou-o por isso deve estar recuperado; o Taremi acho que não. O mister Conceição é sempre muito inteligente nestes momentos. Acho que na frente vai jogar o Evanilson, o Galeno e o Francisco Conceição. Depois o Pepê, o Varela, o Nico. O Pepe vai jogar, o Diogo Costa vai jogar, João Mário poderá jogar. Defesa esquerdo será o Wendell e o Otávio. Acho que é esse o onze, terá a palavra Sérgio Conceição amanhã», atirou.

Jogue quem jogar, Amorim espera um desafio de elevado nível de dificuldade. «Sei como vai correr o jogo. Sei que vai ser muito difícil, não interessa nada o que aconteceu no campeonato. Vamos estar preparados para o melhor FC Porto»

Duas equipas lideradas por treinadores com personalidades fortes. «O que posso fazer é falar do mister Conceição, muito difícil de bater. Gostaria que ficasse cá porque é um treinador com quem evolui muito a jogar contra ele. Por outro lado, gostaria que fosse embora porque é muito chato nesse aspeto. Aprendi muito, foi o mais difícil de bater. Podemos melhorar muita coisa, não podemos relaxar do que fizemos este ano, mudar algumas dinâmicas, um treinador tem de estar sempre em evolução», destacou.

O Sporting está pressionado pelo dobradinha, mas o FC Porto também está pressionado, uma vez que ainda não tem títulos esta época. «Vão ser as duas equipas a querer ganhar e isso vai ser um dos segredos do jogo. Ganhámos o campeonato, mas temos de sentir a mesma pressão de uma equipa que não ganha nada. Não ganhámos nenhum título na época passada... O Sérgio Conceição falou nas cervejinhas, não lhe faria mal estar um ano sem beber as cervejinhas... As duas equipas vão entrar pressionadas, estão habituadas a ganhar», destacou ainda.