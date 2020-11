O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse esta sexta-feira que Pepe não é opção para o jogo com o Fabril e dificilmente será para o encontro com o Marselha da Liga dos Campeões, da próxima quarta-feira.

«É uma lesão muito chata, como eu sou, às vezes», começou por dizer o técnico em tom de brincadeira, na conferência de imprensa de antevisão à terceira eliminatória da Taça de Portugal. Depois, mais a sério, adiantou: «não vai estar para este jogo e dificilmente estará também para o Marselha».

«Dificilmente... mas, atenção, não quer dizer que não possa estar», apontou, acrescentando que «é uma lesão muito difícil».

Pepe está a contas com uma «lesão na fáscia plantar do pé esquerdo», contraída no início do mês, na véspera da receção ao Marselha, para a Liga dos Campeões.

O Fabril-FC Porto joga-se a partir das 14h30 deste sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.