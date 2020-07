Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez nesta sexta-feira a antevisão do duelo com o Benfica, referente à final da Taça de Portugal. O clássico realiza-se no sábado (20h45), no Estádio Cidade de Coimbra.



Mbemba já recuperou de lesão mas Uribe e Luis Díaz continuam a trabalhar com limitações. De qualquer forma, o treinador não descarta os dois colombianos.



«Eles trabalharam de forma condicionada e todas as horas são importantes, pelo tipo de lesão que eles tiveram. Vamos esperar até próximo do jogo, o cenário não é fantástico mas também não é deprimente. Se não estiverem os dois, estarão outros que terão a mesma vontade de vencer que eles. Não será uma questão de qualidade, porque qualidade todos têm, mas terão outras caraterísticas, naturalmente», disse Sérgio Conceição.



Iván Marcano é carta fora do baralho devido a lesão prolongada e Nakajima continua a treinar à parte.