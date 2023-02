Será que Sérgio Conceição é a cara do FC Porto?

O adjunto do treinador, Dembelé, disse que este era «a cara do FC Porto» após o triunfo contra o Vizela, no último domingo. Confrontado com as palavras do membro da sua equipa técnica, Conceição começou por brincar, mas acabou a eleger o presidente Pinto da Costa, como o rosto do clube.



«Ai do Dembelé que não dissesse que sou a cara do FC Porto», disparou, em jeito de brincadeira.



«A cara do clube é o presidente desde sempre, eu sou a cara da equipa técnica. Não vamos confundir as coisas. Sou um simples empregado do FC Porto. Tento fazer o meu trabalho da melhor forma com coisas positivas, virtudes e defeitos. Sou bem pago para fazer o que tenho feito e dado ao clube, embora gostasse de ter dado mais. Os adeptos, onde eu e o presidente estamos incluídos, mostram a grandeza do clube com a sua paixão», acrescentou.



A resposta de Sérgio Conceição aconteceu na conferêcia de imprensa de antevisão ao Académico de Viseu-FC Porto, dos quartos de final da Taça de Portugal. Os portistas e detentores do troféu não vão contar com quatro jogadores, todos lesionados, para a visita ao Fontelo.