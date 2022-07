Depois da entrevista ao Football 360 na qual afirmou que financeiramente já não renderá muito dinheiro ao FC Porto no futuro, Mehdi Taremi clarificou a sua posição.

Numa declaração nas redes sociais, o avançado de 30 anos garantiu que está no Dragão de «corpo e alma» e garante que nada o vai afetar.

A mensagem de Taremi:

«Tendo em conta o que se escreveu hoje acerca da minha posição no FC Porto, quero apenas vincar que estou cá de alma e coração. Adoro a cidade e as pessoas, que sempre me trataram bem, desde que aqui cheguei. O meu foco é, e sempre será, ser e fazer o melhor possível para o FC Porto, ajudando em tudo quando me for pedido. Fomos campeões na época passada com muito suor e sacrifício, e acredito que dei sempre tudo o que tinha. Estou feliz aqui, e nada do que possa sair na comunicação social vai afetar ou alterar a minha relação com os adeptos, o clube e toda a estrutura.»