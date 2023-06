Tiago Campas assinou o primeiro contrato profissional com o FC Porto, anunciaram os dragões, em comunicado.

O médio de 18 anos chegou ao emblema portista proveniente do CB Estarreja e acabou por cumprir todas as etapas de formação até aos sub-19 pelos azuis e brancos.

«É um dia muito feliz na minha vida e que jamais irei esquecer. Desde que cheguei ao FC Porto, com 12 anos, sempre trabalhei para isto e é um sonho tornado realidade. É um dos primeiros objetivos alcançados», disse, aos órgãos de comunicação do FC Porto, antes de revelar que Otávio é a sua grande referência.

«A minha referência é o Otávio, pois é um jogador no qual me revejo dadas as características que tem. Adorava tê-lo na minha equipa, mas ia detestar tê-lo como adversário. É um jogador com muita raça, à imagem do que é o FC Porto», confessou.