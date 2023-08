Sérgio Conceição deixou rasgados elogios ao trabalho feito pela estrutura portista neste mercado.

Questionado sobre a diferença de contratações entre o FC Porto e o Benfica, que se defrontam nesta quarta-feira em Aveiro para jogar a Supertaça, o treinador dos dragões recusou fazer um «balanço» de mercado, mas sublinhou o esforço feito pelo clube para manter os principais jogadores.

«Fico contente com a permanência de quase todo o plantel, isso é uma mais-valia e também custa dinheiro ao clube. Daí eu tirar o chapéu a esse esforço que, por vezes, não é visível para as pessoas», enalteceu.

«Muitas vezes, os adeptos só ficam mais felizes quando chegam reforços, mas a minha felicidade tem mais a ver com a permanência dos jogadores que no ano passado foram protagonistas», defende ainda.

Sérgio Conceição deixou mesmo palavras de agradecimento a Pinto da Costa pelo trabalho realizado.

«O clube faz um esforço grande para manter os jogadores principais e tenho de realçar o esforço do presidente nessa projeção do grupo, nas conversas que temos diariamente».

Um dos jogadores contratados pelos dragões foi o médio Nico González, que chega do Barcelona e que também foi elogiado por Conceição… que lhe deixou um aviso, sorridente.

«O Nico está no período de adaptação e ainda tem de passar pelo tempo de sofrimento para depois estar disponível», disse, antes de garantir acreditar que ambientação vai ser rápida.

«É um jogador que estava na Europa e chega de uma das melhore ligas do mundo, por isso deverá ter uma adaptação mais rápida do que um jogador que venha da América do Sul. Acho que vai ser relativamente rápido», acrescentou, garantindo que o espanhol está disponível para o jogo com o Benfica.