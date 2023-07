Depois da folga no domingo, o FC Porto regressou esta segunda-feira ao trabalho no Olival com duas sessões de treinos.

Sérgio Conceição contou com 27 jogadores, tendo chamado oito atletas da equipa B: Francisco Meixedo, Dinis Rodrigues, João Mendes, Rodrigo Fernandes, Vasco Sousa, Rui Monteiro, Abraham Marcus e Wendel Silva.

João Mário, Gabriel Veron e Evanilson continuam no boletim clínico e fizeram treino condicionado.

O FC Porto volta a treinar esta terça-feira, às 10h00.