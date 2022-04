O lateral esquerdo Zaidu está a contas com um traumatismo no joelho esquerdo e fez apenas treino condicionado esta manhã.

No boletim clínico do FC Porto, constam ainda Wilson Manafá, que continua em tratamento, enquanto Bruno Costa e Pepê, à semelhança do defesa nigeriano, realizaram treino condicionado.

Sérgio Conceição já contou com todos os internacionais que estiveram ao serviço das seleções, bem como com o jovem Gonçalo Borges, que mais uma vez integrou os trabalhos da equipa principal.

Os azuis e brancos regressam aos trabalhos na manhã deste sábado, com vista à preparação do embate com o Santa Clara, marcado para a próxima segunda-feira, às 20h15.