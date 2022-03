Os internacionais portugueses Pepe, Diogo Costa, Vitinha e Otávio, bem como o iraniano Mehdi Taremi, foram as novidades no treino do FC Porto na manhã desta quarta-feira.

Os jogadores lusos juntaram-se ao restante grupo, poucas horas depois de garantirem o apuramento para o Mundial do Qatar, enquanto Taremi regressou após ser dispensado da seleção.

«João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Gonçalo Borges (Portugal Sub-21), Mbemba (Congo), Zaidu (Nigéria), Marko Grujic (Sérvia) e Matheus Uribe (Colômbia) encontram-se em trânsito, de regresso à cidade Invicta», informaram os dragões.

Stephen Eustáquio continua ausente, ao serviço do Canadá.

O boletim clínico conta ainda com três nomes: Wilson Manafá realizou tratamento, enquanto Bruno Costa e Pepê fizeram treino condicionado.

Os jovens da equipa B Tomás Esteves, João Mendes, João Marcelo, Mor Ndiaye, Samba Koné e Danny Namaso estiveram presentes na sessão.

Os azuis e brancos voltam a trabalhar na sexta-feira, para preparar a receção ao Santa Clara, na próxima segunda-feira (20h15).