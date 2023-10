Depois de três dias de folga, o FC Porto voltou ao trabalho esta segunda-feira, no Olival.

Stephen Eustáquio, que foi dispensado da seleção do Canadá devido a lesão, está a contas com um edema na perna esquerda e realizou tratamento, assim como Pepe, Iván Marcano, Zaidu e Gabriel Veron, que também figuram no boletim clínico dos dragões.

Na sessão desta manhã, Sérgio Conceição ainda não contou com Diogo Costa (Portugal), Gonçalo Ribeiro (Portugal sub-19), Jorge Sánchez (México), Francisco Conceição (Portugal sub-21) e Mehdi Taremi (Irão), todos ao serviço das respetivas seleções.

Esta terça-feira, o FC Porto prossegue a preparação para o jogo com o Vilar de Perdizes, da terceira eliminatória da Taça de Portugal (sexta-feira, às 20h45).