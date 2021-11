Declarações de Luis Díaz na 'flash interview' à Sport tv, no final da vitória diante do V. Guimarães, no Estádio do Dragão, por 2-1:

«Sabíamos que ia ser um jogo difícil porque já conhecemos o rival. Fizeram o golo e respondemos a isso. No segundo tempo dominámos o jogo e merecemos ganhar, era muito importante esta vitória. Estou muito contente por ajudar a equipa e aproveitar esta oportunidade para mandar um abraço ao Vítor Santos que está a passar por um momento muito difícil, a vitória é para ele.»

[Ainda tem espaço para prémios de homem do jogo?]

«Sim, mais um. É graças aos companheiros, sem eles não conseguia. Dou graças a Deus por mais uma vitória e um prémio.»