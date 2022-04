Com a responsabilidade de liderar a equipa técnica do FC Porto pela décima vez, Vítor Bruno atingiu a marca redonda de dez jogos à frente dos dragões na vitória ante o Santa Clara.

Na ausência de Sérgio Conceição – quando este é castigado – é o adjunto de 39 anos que assume as rédeas dos azuis e brancos, função que tem desempenhado com distinção: em dez jogos com Vítor Bruno como ator principal no banco, foram dez as vezes que o FC Porto venceu.

Esse percurso começou na época de 2018/19, no dérbi da Invicta da Boavista, e conheceu mais um capítulo esta noite. Esta temporada, de resto, Vítor Bruno já surgiu como treinador na ficha de jogo por seis ocasiões – e sempre com triunfos.

O FC Porto, recorde-se, venceu esta noite o Santa Clara por 3-0, com dois golos de Fábio Vieira e um de Zaidu.