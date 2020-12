Rochinha, jogador do V. Guimarães, em declarações ao flash interview da Sporttv no final da derrota em casa frente ao FC Porto:

«Claro que é frustrante. Queríamos acabar o ano da melhor maneira, com uma vitória. Estivemos duas vezes na frente do marcador, fomos eficazes nas nossas ocasiões, mas o FC Porto também foi e acabou por ter mais sorte. Foi um jogo muito dividido, mas que caiu para o lado deles, infelizmente.

Esta derrota ajuda-nos a crescer. Nós crescemos com as últimas três vitórias, hoje não conseguimos ganhar, mas aprendemos com este resultado. Vamos olhar para os erros que cometemos para que possamos começar o próximo ano da melhor maneira.»