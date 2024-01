Wendel Silva, Martim Fernandes e Vasco Sousa foram as principais novidades no treino da manhã desta terça-feira do FC Porto. Este trio da equipa B, além da já mais habitual presença de João Mendes, trabalhou às ordens do treinador Sérgio Conceição, na preparação para o jogo com o Boavista, da 16.ª jornada da I Liga (6.ª feira, 20h45).

Ausências no treino foram Zaidu e Taremi, jogadores que vão representar, respetivamente, a Nigéria e o Irão, nas competições de seleções: a Nigéria na Taça das Nações Africanas e o Irão na Taça da Ásia.

Em nota oficial, o FC Porto dá ainda conta de que Iván Marcano «continuou a realizar tratamento».

Quanto aos jogadores da equipa B chamados, recorde-se que Wendel Silva tem sido destaque na II Liga, sendo o atual melhor marcador da prova, com 11 golos marcados. Porém, e tal como Vasco Sousa, ainda não jogaram pela equipa principal em 2023/24. Já o fizeram por uma ocasião cada um, em 2022/23. Já Martim Fernandes foi opção ante o Vilar de Perdizes, na Taça de Portugal. João Mendes é, deste quarteto da equipa B, o que já foi mais utilizado por Conceição esta temporada: são sete jogos em 2023/24.

Os azuis e brancos voltam a treinar a partir das 10h30 de quarta-feira.