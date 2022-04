Mário Silva vai reencontrar nesta segunda-feira vários jovens que participaram na conquista da Youth League na temporada 2018/19. O antigo treinador dos sub-19 do FC Porto orienta atualmente o Santa Clara.

«Fez um trabalho excelente com jovens que estão hoje na equipa principal do FC Porto. Percebi algumas situações que ele gosta e trabalha. Há esse conhecimento, mas uma coisa é a fase final do futebol de formação e outra coisa é o futebol profissional e apanhar algumas daquelas trutas no futebol profissional é completamente diferente da formação», disse Sérgio Conceição, na antevisão do encontro.

Entre os 30 jogadores que Mário Silva utilizou ao longo da Youth League, quatro são unidades importantes na equipa principal do FC Porto (Diogo Costa, João Mário, Vitinha e Fábio Vieira) e dois deles (Diogo Costa e Vitinha) já chegaram à seleção A de Portugal.

Porém, nem todos jogam ao mais alto nível. Alguns continuam à porta do plantel principal, outros emigraram e há ainda exemplos de jovens que estão atualmente nos escalões secundários do futebol português.

VEJA ONDE ESTÃO TODOS OS VENCEDORES DA YOUTH LEAGUE PELO FC PORTO