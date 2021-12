O Sporting recebeu e venceu o Clube de Albergaria por 8-0, este domingo, em jogo da segunda jornada da fase de apuramento de campeão, na liga feminina de futebol.

Quatro jogadoras bisaram e permitiram o triunfo das leoas, o segundo em dois jogos nesta fase: Ana Borges (10m e 18m), Diana Silva (15m e 42m), Brenda Pérez (50m e 70m) e Chandra Davidson (75m e 78m) construíram a goleada.

No outro jogo do dia na fase de campeão, o Famalicão também goleou: 5-0 ao Marítimo. Tipa fez hat-trick e Sisi e Betinha também marcaram.

Com este resultado, o Sporting tem seis pontos e lidera pela diferença de golos, pois está em igualdade pontual com o Torreense, sendo que a jornada apenas fica completa com o Benfica-Sp. Braga a 2 de janeiro de 2022.

RESULTADOS – 2.ª Jornada:

Vilaverdense-Torreense, 1-3 (sábado)

Sporting-Clube de Albergaria, 8-0

Famalicão-Marítimo, 5-0

Benfica-Sp. Braga (2 janeiro 2022)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 6 pontos

2.º: Torreense, 6

3.º: Famalicão, 3

4.º: Sp. Braga, 3 (menos um jogo)

5.º: Benfica, 3 (menos um jogo)

6.º: Vilaverdense, 0

7.º: Marítimo, 0

8.º: Clube de Albergaria, 0