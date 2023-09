A futebolista do Santos, Cristiane, foi multada em 20 por cento do seu salário, depois de ter vestido uma camisola do Corinthians, logo após a eliminação nas meias-finais do campeonato brasileiro feminino.

Na noite do passado sábado, dia 2, o Santos perdeu por 2-0 na visita ao Corinthians na segunda mão das meias-finais da liga, sendo afastado com um agregado de 5-0. Após o apito final, no relvado, Cristiane (Santos) e Grazi (Corinthians) deram um abraço prolongado e acabaram a trocar de camisolas, vestindo cada uma a do clube adversário: Cristiane a do Corinthians e Grazi a do Santos.

O gesto acabou por levar o Santos a punir a sua atleta.

«O Santos FC informa que a atleta das Sereias da Vila, Cristiane, foi multada em 20 por cento do seu salário, pelo ato de vestir a camisola de um rival depois da meia-final do Campeonato Brasileiro», refere o clube, numa nota oficial divulgada pela imprensa brasileira, no sábado.

As duas atletas já tinham recorrido às redes sociais, no domingo passado, numa publicação conjunta via Instagram, para abordar o episódio e sublinhar que estão «juntas pelo crescimento do futebol feminino sem violência».

«Desde que começámos a jogar, o futebol feminino foi sempre isso: respeito acima de tudo. O gesto entre duas rivais dentro de campo e amigas, que se respeitam e se admiram, virou palco para que comentários violentos, de ódio, transformassem uma troca pós-jogo em sinónimo de intolerância e agressividade e isso não é o futebol feminino. Não é o desporto e não vamos tolerar. Jogamos juntas, perdemos, ganhamos, mas acima de tudo respeitamos: as nossas companheiras e os clubes que representamos», referiram.