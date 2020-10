Fernando Santos anunciou nesta quinta-feira os convocados para os jogos com Espanha (particular), França e Suécia (Liga das Nações), numa lista que conta com quatro nomes novos em relação à última chamada.

O selecionador nacional falou sobre a estabilidade que se tem verificado nas últimas convocatórias, ainda que assegura que isso não significa que os jogadores que agora ficaram de fora estejam longe do grupo.

«Este é um grupo que tem estado estável, com uma ou outra mudança, mas isso não é sinal de que os que estiveram antes não possam regressar. Continuo a ter absoluta confiança no Domingos [Duarte], no [Gonçalo] Guedes e no André Gomes. Se eles vêm é porque têm qualidade. Apesar das mudanças, mantemos algo que é muito importante: temos o nosso plano de jogo e as características dos jogadores são importantes de acordo com cada jogo. É nessa base que vamos fazendo as escolhas. Não tem a ver com a qualidade», reforçou.

O selecionador disse mesmo que «Portugal não tem apenas um grupo de 23 jogadores selecionáveis, tem muito mais».

De resto, Fernando Santos referiu-se também a jogadores que nunca foram convocados e de quem gosta, mas cujas características não se adequam tanto ao estilo de jogo que tem a seleção tem apresentado.

«Há jogadores que ainda nem vieram à seleção e de quem eu gosto. Mas cujas características são diferentes da forma como temos jogado», disse, numa conferência de imprensa que contou com perguntas dos jornalistas feitas à distância.