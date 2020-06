O salvador Julian Weigl, o bombardeiro Jovane Cabral e Gonda estiveram em destaque na 27.ª jornada da Liga.



Figura: Weigl



O Benfica voltou aos triunfos após uma série negra de dez jogos com apenas um triunfo. Pelo meio, o autocarro da equipa foi atacado e Weigl foi um dos jogadores atingidos pelos estilhaços. Pouco mais de duas semanas após o incidente, o alemão elevou-se e marcou o golo que decidiu o jogo a favor das águias em Vila do Conde. Foi, de resto, o primeiro golo de cabeça na carreira do internacional germânico. Em virtude do empate do FC Porto nas Aves, os encarnados igualaram o rival no topo e bem podem agradecer a Weigl.





Golo da jornada: Jovane Cabral



Bruno Fernandes partiu, mas o Sporting continua com outro bombardeiro na equipa: Jovane Cabral. O extremo apresentou a sua melhor versão após a retoma e desde então, parece que só sabe marcar golaços de livre diretos. Depois de um a «bomba» frente ao Paços de Ferreira, Jovane provou que também sabe rematar em jeito.



Pode dizer-se que temos especialista, visto que até Bruno Fernandes está rendido.



De resto, este golo permitiu ao Sporting desbloquear o jogo na receção ao Tondela e começar a construir um triunfo relativamente tranquilo.



Defesa da jornada:



Szymonek foi um muro intransponível para o FC Porto, Koffi agigantou-se em Paços de Ferreira e Charles foi deu o triunfo ao Marítimo ante o Gil Vicente. Sem retirar mérito a qualquer uma dessas boas exibições, a defesa da jornada pertenceu a Gonda.



O nipónico mostrou reflexos apuradíssimos na partida frente ao Santa Clara, na Cidade do Futebol. A parada a remate de Thiago Santana é sintomática: o brasileiro rematou em plena grande área e Gonda reagiu rapidamente, desviando a bola para canto.



Notável.