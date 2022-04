Bruno Henrique falou da relação com o treinador do Flamengo, o português Paulo Sousa, e recusou que haja qualquer atrito entre técnico e grupo de trabalho.

O Flamengo é maior do que qualquer um. Não estamos aqui para fazer qualquer tipo de panela [conspirar] ou ter alguma atitude desrespeitosa com o Paulo. Temos de pensar um pouco. Tudo o que sai na imprensa acaba por gerar turbulência dentro do clube. O Flamengo é muito grande. O Flamengo tem diversas páginas de Instagram, todo a gente diz alguma coisa. O intuito nosso aqui é direcionado a uma coisa só: foco em buscar os nossos objetivos», disse Bruno Henrique, citado pelo Globoesporte.

A semana do Flamengo terminou com o empate na estreia do Brasileirão, com Bruno Henrique a marcar, mas ela foi bastante conturbada.

«Saem coisas a todas as horas, que há "panela"... Saiu uma coisa a meu respeito também, coisa de horário. Desde a época do Mister [Jorge Jesus], que sempre houve horário. Veio Rogério Ceni, o Renato Gaúcho.. sempre houve horário a cumprir. Eu nunca desrespeitei nenhum horário com nenhum treinador. Sou uma pessoa muito profissional, chego ao clube uma hora antes para fazer tudo o que eu preciso», completou.