O ambiente no Maracanã, após a derrota ante o Fortaleza foi duro, e agora nem nos jogos fora de casa Paulo Sousa consegue livrar-se da contestação.

Esta madrugada, depois da derrota do Flamengo em casa do Bragantino, os adeptos do mengão voltaram a pedir a demissão do técnico português.

Um deles, de resto, até simulou uma carta de demissão de Paulo Sousa, assinada por Diego Alves – guarda-redes com quem o treinador luso não tem tido um relacionamento fácil – e gritou-lhe: «Paulo Sousa, a sua carta de demissão. Tem de cumprir a ordem do Doutor Diego.»