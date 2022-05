No Brasileirão as coisas não têm sido brilhantes, mas na Libertadores a história é outra e o Flamengo já garantiu a presença na fase a eliminar.

No rescaldo da vitória frente ao Universidad Católica, o treinador do clube carioca, Paulo Sousa, mostrou-se à vontade para lidar com a exigência dos adeptos.

«Sinto-me com mais energia do que nunca. Estou com bastante energia. Eu paguei para estar neste clube e vou ser feliz neste clube. Não tenho dúvidas. Porquê? Porque os nossos jogadores assim o demonstram», disse, citado pelo Globoesporte.

«Estou muito bem, sei que este é um clube que exige muito todos os dias. Temos de estar preparados e eu estou preparado para poder liderar a qualidade dos jogadores para podermos, juntos, ter vitórias como esta», acrescentou.