O duelo entre as equipas de juvenis do Sousense e do Gondomar, na manhã do último domingo, terminou com cenas de pancadaria nas bancadas entre pais e, por consequência, alguns atletas.

De acordo com o JN, que publicou uma filmagem dos incidentes que ocorreram na Foz do Sousa, no Estádio 1.º de Dezembro, concelho de Gondomar, pais de atletas trocaram alguns insultos na bancada com mais de 50 adeptos. As trocas de palavras passaram depois a agressões, com pontapés e socos.

Com a confusão instalada, e como mostra o vídeo do JN, pelo menos alguns jogadores do Gondomar deslocaram-se à bancada e também estiveram no meio da confusão, mas acabaram retirados pouco depois da mesma. Os dois elementos da Guarda Nacional Republicana presentes, noticia o mesmo jornal, não conseguiram impedir os distúrbios, não tendo havido detenções. Uma mulher sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada ao hospital.

Na noite de segunda-feira, o Sousense reagiu em nota oficial através das redes sociais, pelo seu presidente, Pedro Carvalho, manifestando «total repúdio e distanciamento em relação a qualquer ato de violência».

«Independentemente das motivações que precederam os incidentes, é inaceitável e injustificável o desencadear da situação nos atos de violência presenciáveis na gravação de vídeo (…). Mais se ressalva que não há qualquer atleta, treinador ou dirigente do clube envolvido no incidente e que os responsáveis do Sousense se prontificaram a colaborar com as autoridades no sentido de apaziguar as hostes envolvidas e identificar os responsáveis pela situação», refere o Sousense.

Em campo, o encontro terminou com a vitória da equipa do Gondomar, por 3-2, em jogo a contar para a 21.ª jornada da série 2 da 1.ª Divisão distrital de sub-17.