Alexander Albon sofreu um acidente aparatoso no primeiro treino livre do Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1, que decorre este fim de semana em Melbourne.

O piloto tailandês da Williams danificou bastante o seu monolugar e destruiu o «chassis» do mesmo. Ora, como a equipa inglesa não tem um terceiro chassis na Austrália, correrá apenas com um carro na corrida de domingo.

Essa mesma decisão foi confirmada pela Williams em comunicado, esta manhã: será Alex Albon a correr com o chassis do carro de Logan Sargeant, que ficará assim de fora do Grande Prémio.

«Tenho de ser totalmente honesto e dizer que nenhum piloto quer abdicar do seu lugar. Jamais quereria que algo assim acontecesse. O Logan tem sido um profissional exemplar desde o primeiro dia, e não será fácil para ele aceitar esta situação», confessou Albon, citado na nota da Williams.

«Este é o momento mais difícil, que me lembre, na minha carreira. Não é fácil, de todo. No entanto, continuo aqui para a equipa e farei tudo o que possa para que possamos maximizar os resultados este fim de semana», disse por sua vez Sargeant.

De resto, Lando Norris, da McLaren, fez o tempo mais rápido desse primeiro treino livre: 1:18:564.

FP1 CLASSIFICATION (60/60 mins)

Barely a tenth separates the top seven ⏱️#F1 #AusGP pic.twitter.com/PvJMazsExY — Formula 1 (@F1) March 22, 2024

Na segunda sessão, foi o Ferrari de Charles Leclerc o mais rápido, com um tempo de 1:17:277.

FP2 Classification (60/60 mins)



Here's how we end our first day on track at Albert Park 📸#F1 #AusGP pic.twitter.com/JK0gQNWZVJ — Formula 1 (@F1) March 22, 2024

O Grande Prémio da Austrália realiza-se na madrugada de sábado para domingo, a partir das quatro da manhã.