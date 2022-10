Agora é oficial. A Sauber vai tornar-se na equipa de trabalho da Audi, anunciou a Fórmula 1.

A marca alemã já havia noticiado que iria entrar no «grande circo» a partir de 2026, mas continuava por desvendar os moldes da parceria, que agora são revelados.

De acordo com o comunicado, a Sauber, atualmente a correr com a designação Alfa Romeo, será o parceiro estratégico do fabricante alemão, que irá adquirir uma participação no grupo e a criar uma nova unidade de potência na sua base em Neuburg, na Alemanha, onde cerca de 120 pessoas já estão a trabalhar no projeto.

Por sua vez, a Sauber desenvolverá o monolugar em Hinwil, na Suíça, e será responsável pelo planeamento e execução das operações da corrida.

«Estamos muito satisfeitos por termos conquistado um parceiro tão experiente e competente para nosso ambicioso projeto de Fórmula 1», disse Oliver Hoffmann, membro do conselho de administração da Audi AG, responsável pelo programa de F1.

Antes da chegada da Audi, a Alfa Romeo encerrará seu patrocínio principal à Sauber no final da temporada de 2023. A equipa suíça continuará a usar as motores Ferrari até o final de 2025, quando passará a ser equipada com uma nova unidade de potência da Audi.

Antes da chegada da Audi, a Alfa Romeo encerrará seu patrocínio principal à Sauber no final da campanha de 2023. A equipe suíça continuará usando as unidades de potência da Ferrari até o final de 2025, antes de assumir a potência da Audi na próxima campanha.