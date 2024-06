Daniel Ricciardo visou Jacques Villeneuve no pós-qualificação do Grande Prémio do Canadá, na noite de sábado. Tudo porque o antigo campeão do mundo – em 1997 – argumentou que o piloto australiano deveria deixar o Mundial de Fórmula 1, alegando que Ricciardo exige carros melhorados sem apresentar resultados.

Ora, na qualificação, Ricciardo arrecadou o quinto lugar para a corrida deste domingo. O piloto da Visa Cash RB ficou a 0.178 milésimas de segundo dos líderes Russell e Verstappen.

Assim, na flash, Ricciardo garantiu que não daria protagonismo a Jacques Villeneuve, mas deixou um recado.

«Estou entre os cinco melhores, fui rápido durante todo o fim de semana. Fiquei a menos de duas décimas de segundo da “pole”, então…come m****», disse, com um sorriso de orelha a orelha.

Depois de há um ano regressar à competição, pela Alpha Tauri, Ricciardo tem o futuro em aberto, até porque tem sido «batido» consecutivamente pelo colega de equipa (6-1 esta temporada).

Por isso, Yuki Tsunoda foi, no sábado, premiado com a renovação de contrato.

Daniel Ricciardo – outrora promessa da Red Bull – venceu oito corridas na Fórmula 1, além de alcançar 32 pódios. Aos 34 anos, cumpre o 14.º ano no pelotão.

O Grande Prémio do Canadá arranca pelas 19h deste domingo, em Montreal.