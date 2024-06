Carlos Sainz é a prioridade da Williams para 2025. A garantia foi deixada por James Vowles, chefe da equipa britânica.

Aos 29 anos, Sainz procura novos rumos, depois de quatro anos na Ferrari. A «Scuderia» comunicou que não renovará o contrato do espanhol, reservando a vaga para Lewis Hamilton.

Para James Vowles, Sainz é um piloto «incrível», tendo conquistado o direito de definir o próprio futuro.

«No ano passado, contra todas as probabilidades, venceu o Max Verstappen em Singapura, com uma condução brilhante. É inteligente na forma como aborda as situações e é incrivelmente rápido. Acho que qualquer equipa gostaria de o ter. É o nosso alvo principal», explicou, em entrevista à Sky, no sábado.

Antevendo que a próxima época estará definida em meados de julho, o líder da Williams – que há pouco mais de um ano deixou a Mercedes – garante que o projeto está em renovação.

«Esta não é a antiga Williams. Estamos preparados para ter uma das melhores duplas de pilotos, investindo dezenas, senão centenas de milhões. Começámos mal este ano, mas fiquem atentos», atirou.

Os pilotos da Williams seguem na cauda da classificação, uma vez que Alex Albon ocupa a 15.ª posição – com dois pontos – enquanto Logan Sargeant é último, sem pontos.

Em todo o caso, Albon será 10.º na grelha de partida no Canadá, enquanto Sargeant partirá do 13.º lugar.

Quanto a Sainz – 12.º na partida no Canadá, mas quarto no Mundial – a próxima equipa será a quinta na Fórmula 1. Num percurso iniciado na Toro Rosso, em 2015, o piloto espanhol representou Renault, McLaren e Ferrari.

O Grande Prémio do Canada arrancará pelas 19h, em Montreal.