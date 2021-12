O piloto Lewis Hamilton foi condecorado esta quarta-feira com o título de Cavaleiro do Império Britânico, pelo príncipe Carlos.

Esta condecoração, atribuída durante uma cerimónia no castelo de Windsor, reconhece a carreira desportiva do britânico, heptacampeão mundial de Fórmula 1, que no último domingo deixou escapar a oportunidade de conquistar o oitavo título.

Sir Lewis Hamilton é o quarto piloto de F1 a ser ordenado cavaleiro depois de Jack Brabham, Stirling Moss e Jackie Stewart.

