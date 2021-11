A Cidade do México recebe neste fim de semana a 18.ª prova do Mundial de Fórmula 1 e na quarta-feira, a dois dias do arranque dos treinos-livres, os mexicanos tiveram um «cheirinho» do que terão nos próximos dias.

Milhares de pessoas compareceram ao 'Show Run' da Red Bull para estarem perto de Sergio Pérez, piloto da equipa austríaca e único mexicano entre os 20 corredores que compõem a grelha do grande circo. O ídolo local esteve aos comandos de uma versão antiga de um Red Bull e deliciou o espectadores.

Tudo aconteceu no Paseo de la Reforma, uma das principais avenidas da capital do México. E houve até quem acampasse para garantir um lugar privilegiado para assistir à exibição.

O Mundial de Fórmula 1 está ao rubro e é nesta altura liderado por Max Verstappen. O piloto neerlandês da Red Bull lidera com mais dez pontos do que o heptacampeão do Mundo Lewis Hamilton, que procura descolar de Michael Schumacher e tornar-se no piloto com mais títulos conquistados na história da modalidade.