A Federação Internacional do Automóvel (FIA) confirmou penalizações a oito pilotos após o Grande Prémio da Áustria em Fórmula 1, este domingo, ganho pelo neerlandês Max Verstappen e fortemente marcado, ao longo do fim de semana, por infrações aos limites de pista, nomeadamente nas curvas 9 e 10.

Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine), Alexander Albon (Williams), Esteban Ocon (Alpine), Logan Sargeant (Williams), Nyck de Vries (AlphaTauri) e Yuki Tsunoda (AlphaTauri) foram os oito pilotos castigados, no total de 12 penalizações aplicadas no pós-corrida.

Em comunicado, a FIA explicou assim as penalizações: «Para quatro infrações, uma penalização de cinco segundos; por cinco infrações, uma penalização de dez segundos. Depois, um reset foi permitido devido ao excesso no número de infrações. A contagem das infrações recomeça. Depois de mais quatro infrações, uma penalidade de cinco segundos é aplicada. Depois de cinco, uma penalidade de dez segundos».

Sainz foi penalizado em dez segundos e caiu do quarto para o sexto lugar. Já Hamilton, também penalizado em dez segundos, caiu do sétimo para o oitavo lugar. Ainda no top-10, Gasly foi punido em dez segundos e caiu do nono para o 10.º posto. A mesma penalização foi aplicada a Albon que, no entanto, manteve o 11.º posto.

O maior castigo foi para Ocon, que teve quatro penalizações, num total de 30 segundos (duas de dez e duas de cinco). Passou do 12.º para o 14.º posto. Houve ainda dez segundos para Sargeant, 15 segundos para De Vries (duas penalizações, uma de dez e outra de cinco) e cinco segundos para Tsunoda. Sargeant, ainda assim, manteve o 13.º lugar, De Vries caiu do 15.º para o 17.º e Tsunoda do 18.º para o 19.º.

O pódio não mudou, dado que Verstappen, Leclerc e Pérez não foram visados.

Na mesma nota, a FIA acrescenta que «os stewards recomendam fortemente que seja encontrada uma solução para a situação dos limites de pista neste circuito».

Os visados têm direito a apelar da decisão «dentro dos prazos aplicáveis».

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

1.º: Max Verstappen (Red Bull)

2.º: Charles Leclerc (Ferrari)

3.º: Sergio Pérez (Red Bull)

4.º: Lando Norris (McLaren)

5.º: Fernando Alonso (Aston Martin)

6.º: Carlos Sainz (Ferrari)

7.º: George Russell (Mercedes)

8.º: Lewis Hamilton (Mercedes)

9.º: Lance Stroll (Aston Martin)

10.º: Pierre Gasly (Alpine)

11.º: Alexander Albon (Williams)

12.º: Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

13.º: Logan Sargeant (Williams)

14.º: Esteban Ocon (Alpine)

15.º: Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

16.º: Oscar Piastri (McLaren)

17.º: Nyck De Vries (AlphaTauri)

18.º: Kevin Magnussen (Haas)

19.º: Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

ABANDONO: Nico Hulkenberg (Haas)