A Fórmula 1 anunciou, esta quarta-feira, o calendário oficial para a época 2024, com um total de 24 corridas, sem novidades quanto aos locais que acolhem provas, exceto a inclusão do GP da China, que fez parte do programa provisório de 2023, mas que acabou cancelado pelo quarto ano seguido devido à covid-19.

A grande novidade é o facto de as duas primeiras corridas, no Bahrein e na Arábia Saudita, realizarem-se ao sábado. Em comunicado, a F1 justifica a decisão para «acomodar o Ramadão».

Além disso, e para «avançar para uma maior regionalização do calendário, reduzindo os encargos logísticos e para tornar a época mais sustentável», algumas alterações surgem no calendário de 2024 face a 2023. Desde logo, nas duas primeiras corridas, que no próximo ano vão ser em dois fins de semana consecutivos, ao contrário do que aconteceu em março último.

Outra das mudanças notadas nesse sentido é a troca entre os GP do Azerbaijão e do Japão, que invertem face a 2023: Baku passa para setembro (a seguir a Monza e antes de Singapura) e Suzuka para abril (após Melbourne e antes de Xangai).

A passagem do GP do Qatar para a penúltima corrida configura outra das alterações, fazendo parte da ronda tripla de fins de semana, entre o fim de novembro e o início de dezembro: acontece após Las Vegas e antes da última corrida, em Abu Dhabi.

Recorde-se que, em 2023, além do cancelamento do GP da China devido à covid-19, Imola foi cancelado em maio devido às condições climatéricas na região da Emilia-Romagna.

CALENDÁRIO DE 2024

29 fevereiro-2 março: GP Bahrain (Sakhir)

7-9 março: GP Arábia Saudita (Jeddah)

22-24 março: GP Austrália (Melbourne)

5-7 abril: GP Japão (Suzuka)

19-21 abril: GP China (Xangai)

3-5 maio: GP Miami (Miami)

17-19 maio: GP Emilia Romagna (Imola)

24-26 maio: GP Mónaco (Mónaco)

21-23 junho: GP Espanha (Barcelona)

28-30 junho: GP Áustria (Spielberg)

5-7 julho: GP Grã-Bretanha (Silverstone)

19-21 julho: GP Hungria (Budapeste)

26-28 julho: GP Bélgica (Spa)

23-25 agosto: GP Países Baixos (Zandvoort)

30 agosto-1 setembro: GP Itália (Monza)

13-15 setembro: GP Azerbaijão (Baku)

20-22 setembro: GP Singapura (Singapura)

18-20 outubro: GP dos EUA (Austin)

25-27 outubro: GP México (Cidade do México)

1-3 novembro: GP Brasil (São Paulo)

21-23 novembro: GP Las Vegas (Las Vegas)

29 novembro-1 dezembro: GP Qatar (Lusail)

6-8 dezembro: GP Abu Dhabi (Yas Marina)