O piloto espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) destacou-se no primeiro dia de treinos livres para o Grande Prémio do Bahrain em Fórmula 1, o primeiro da época 2023, ao superar os Red Bull para terminar com o melhor tempo do dia, obtido na segunda sessão.

Na simulação de volta de qualificação, sensivelmente a meio da segunda sessão de treinos livres, Alonso registou 1:30.907 minutos, tempo que ninguém conseguiu superar.

Seguido de Alonso surgiram os dois Red Bull. Max Verstappen terminou os segundos treinos livres com 1:31.076 como melhor tempo, a 169 milésimas de Alonso. Sergio Pérez foi terceiro, com 1:31.078 (+0.171).

O tempo de Alonso no principal treino do dia ficou já bem próximo do tempo da pole position de Charles Leclerc em 2022, fixado em 1:30.558 minutos, o que pode deixar claras indicações de mais rapidez dos carros para a qualificação este ano.

Uma sessão na qual o seu colega de equipa, Lance Stroll, ainda manifestou algumas queixas, apesar de ter recuperado de lesão para participar no Grande Prémio.

Na primeira sessão de treinos, os mesmos protagonistas nos três primeiros lugares, com Sergio Pérez a ser o mais rápido (1.32.758m), seguido de Alonso (1:33.196m) e Verstappen (1:33.375m).

No sábado, a terceira sessão de treinos livres está marcada para as 11h30 e a qualificação para as 15 horas. A corrida é no domingo, às 15 horas.