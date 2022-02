O campeonato do mundo de Fórmula 1 em 2022 vai ter novas regras e a Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou, esta quinta-feira, que vai ser introduzido uma espécie de vídeo-árbitro e vão ainda ser proibidas as comunicações diretas das equipas com o diretor da corrida.

Em comunicado, assinado pelo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, o organismo apontou as conclusões retiradas do encontro da Comissão da F1 em Londres, quanto à arbitragem para o mundial desta época, nomeadamente da polémica com as decisões no Grande Prémio de Abu Dhabi que ditou o título mundial para o neerlandês Max Verstappen em dezembro de 2021.

Enumerando três pontos, a FIA detalhou o que vai acontecer em 2022.

«Primeiro, para assistir o diretor de corrida no processo de tomada de decisão, vai ser criada uma Virtual Race Control Room. Semelhante ao vídeo-árbitro no futebol, esta vai ser posicionada num dos escritórios da FIA como uma segurança, fora do circuito. Em ligação em tempo real com o diretor de corrida da F1, vai ajudar a aplicar as regras desportivas, utilizado as ferramentas tecnológicas mias modernas», começa por referir a FIA.

«Segundo, as comunicações diretas durante a corrida, atualmente transmitidas pelas televisões, vão ser removidas para proteger o diretor de corrida de quaisquer pressões e permitirem-lhe tomar as decisões de forma pacífica. Vai ainda ser possível fazer questões ao diretor de corrida, de acordo com um processo bem definido e não-intrusivo», acrescenta a FIA, que num terceiro ponto anunciou mudanças na direção de corrida, com a entrada de um português, Eduardo Freitas, que vai alternar com o alemão Niels Wittich.