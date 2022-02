A organização do Grande Prémio de Miami em Fórmula 1, inserido no calendário de 2022, anunciou na quarta-feira que o circuito vai ter um complexo de luxo com uma espécie de praia, com duas piscinas e cabanas.

A prova, que está agendada para os dias 6, 7 e 8 de maio e é a quinta corrida do Mundial de 2022 da Fórmula 1, vai ter a estrutura instalada entre as curvas 11, 2 e 13 do circuito.

De acordo com a organização, a intenção é proporcionar ao público o verdadeiro ambiente do sul da Flórida, nos Estados Unidos.

O campeonato do mundo de Fórmula 1 deste ano arranca com o Grande Prémio do Bahrein, de 18 a 20 de março.