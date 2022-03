Depois de Austin e Miami, também Las Vegas vai receber um Grande Prémio de Fórmula 1 já na temporada de 2023.

O anúncio foi feito pelo organismo na madrugada desta quinta-feira, e a cidade do Nevada vai voltar a receber o Grande Circo, depois das corridas de 1981 e 1982.

Mas desta vez, informa a F1, os 20 monolugares mais rápidos do mundo vão correr na icónica Las Vegas Strip, a famosa zona onde estão grande parte dos hotéis e dos casinos.

O circuito terá 6.12 quilómetros de comprimento e a velocidade média por volta será cerca de 342 quilómetros por hora (veja as imagens da maquete da pista na galeria acima associada).

O evento está previsto para novembro, e a corrida será à noite.

Nos últimos anos, a Fórmula 1 tem-se aproximado do mercado norte-americano e, depois da novidade de Miami – Austin já fazia parte do calendário regular –, Las Vegas também vai receber uma corrida. Serão assim três no território dos Estados Unidos na próxima época.