O piloto neerlandês Max Verstappen garantiu, este sábado, a “pole position” para a corrida do Grande Prémio do Bahrain, em Sakhir, a primeira da época 2023 na Fórmula 1.

Verstappen, atual bicampeão do mundo, concluiu a terceira e última sessão de qualificação com o melhor tempo entre os dez pilotos, em 1:29.708 minutos.

A Red Bull garante mesmo a linha da frente na partida para a corrida: Sergio Pérez fez o segundo melhor tempo, a 138 milésimas de Verstappen.

Seguem-se os dois Ferrari, com Charles Leclerc e Carlos Sainz, respetivamente. De resto, os oito primeiros lugares foram repartidos entre quatro equipas. Em quinto lugar ficou o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), seguido dos dois Mercedes, George Russell e Lewis Hamilton, com Lance Stroll, colega de Alonso, na oitava posição.

O top-10 ficou fechado com Esteban Ocon (Alpine) e Nico Hulkenberg (Haas).

A restante ordem para a corrida tem, por esta ordem, do 11.º ao 20.º lugar, Lando Norris (McLaren), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Guanyu Zhou (Alfa Romeo), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Alexander Albon (Williams), Logan Sargeant (Williams), Kevin Magnussen (Haas), Oscar Piastri (McLaren), Nyck De Vries (AlphaTauri) e Pierre Gasly (Alpine).

A corrida está agendada para as 15 horas de domingo.

