Charles Leclerc deixou bem expressa a sua frustração nos segundos que se seguiram ao despiste do seu Ferrari, numa altura em que comandava o Grande Prémio de França. No áudio da equipa italiana é possível ouvir um grito de desespero do piloto francês segundos após o embate.

Lecelerc tinha partido da pole position e estava na liderança, quando, à 19.ª volta, não fez uma curva e embateu contra o muro. No áudio começa-se por ouvir a respiração ofegante do piloto francês, ainda a recuperar do acidente, mas no final Leclerc desabafa com um grito em plenos pulmões.

«Ainda não olhei para os dados, mas não foi nada de especial, foi apenas um erro. É estranha a forma eu a perco, mas o erro foi meu. Faremos as contas no final da temporada, mas é certo que se tivermos 25-30 pontos no que falta da época, com o erro de Imola também, sabemos no que vai dar. Só me posso culpar a mim próprio», começou por dizer Leclerc, mais a frio, mo final da corrida.

O piloto francês lamenta o erro, bem como o de Imola, considerando que, assim, fica mais difícil lutar pelo título. «Veremos no final, mas se continuar neste nível não mereço ganhar o campeonato. O nível é muito alto, mas dois erros é muito mau. Ainda temos que analisar o que aconteceu com o carro porque não consegui colocar a marcha-atrás, mas isso são detalhes», destacou ainda.