Valtteri Bottas vai sair do primeiro lugar no Grande Prémio de Portugal, agendado para este domingo, no Autódromo Internacional do Algarve.

O piloto da Mercedes conquistou a pole position na qualificação deste sábado, superando o colega de equipa e heptacampeão do mundo Lewis Hamilton, que vai sair do segundo lugar, e Max Verstappen, da Red Bull, que fez terceiro. Ora, significa isto que os silver arrows vão partir os dois da primeira linha da grelha.

Em Portimão, a grande surpresa da tarde foi Daniel Ricciardo, piloto da McLaren que não conseguiu passar da Q1 e por isso vai sair do 16.º lugar.

Voltando à frente do pelotão, Sergio Pérez (Red Bull) e Carlos Sainz (Ferrari) fecham os cinco primeiros lugares. O piloto espanhol da mítica scuderia italiana bateu pela primeira vez o companheiro Charles Leclerc na qualificação, apesar de Leclerc até ter feito a Q2 de pneus médios.

George Russell, jovem piloto da Williams, esteve novamente perto de alcançar a Q3, mas ficou-se pelo 11.º lugar, atrás do tetracampeão mundial Sebastian Vettel, agora na Aston Martin.

O Grande Prémio de Portugal realiza-se este domingo, a partir das 15h00. Lewis Hamilton lidera nesta altura o campeonato do mundo de Fórmula 1, com mais um ponto do que Max Verstappen, decorridas três corridas.