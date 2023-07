O chefe da Ferrari, Fred Vasseur, explicou a decisão controversa da Ferrari em relação à comunicação por rádio com Carlos Sainz, que solicitava ultrapassar Charles Leclerc devido ao seu melhor tempo nas primeiras voltas da corrida no Grande Prémio da Áustria.



«Acredito que a estratégia adotada foi a melhor que a equipa poderia ter feito, uma vez que alcançámos o melhor resultado da temporada», afirmou o dirigente francês.



«Desde o início da corrida, concordámos em fazer isso, principalmente para evitar que alguém viesse por trás e nos ajudasse a seguir o Max (Verstappen), somando o máximo de pontos possível» acrescentou.

«É claro que, quando se está atrás com a ajuda do DRS, acredita-se que se é mais rápido, mas Carlos sabia da estratégia desde o início. Acredito que ele nos queria pressionar. O ritmo dele não estava longe do ritmo do Charles, mas temos de analisar se a estratégia foi a correta», insistiu Vasseur.



O tempo decorrido e as subsequentes penalizações impostas pelos comissários demonstraram que não foi uma estratégia tão boa deixar um carro mais rápido preso atrás de outros concorrentes. Sainz foi penalizado diversas vezes e acabou por perder posições. No entanto, o francês procurou justificar-se.



«Suponho que sim, é possível que Carlos tivesse ritmo para subir ao pódio hoje, mas, em termos de estratégia da equipa, era indiferente quem estivesse à frente. Além disso, a entrada do safety car virtual apanhou-nos desprevenidos, a dez metros da linha. Não podemos controlar tudo o que acontece, como a saída de um safety car, apenas podemos esperar que cada um faça o seu melhor trabalho», concluiu.