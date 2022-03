E se Lewis Larbalestier ganhasse o próximo Mundial de Fórmula 1? Lewis Hamilton, heptacampeão do Mundo, está determinado em juntar o apelido da mãe, Carmen, ao seu nome e anunciou que o processo já está em andamento.

«Tenho mesmo orgulho no apelido da família, Hamilton. Alguns de vocês podem não saber, mas o apelido da minha mãe é Larbalestier e vou incluí-lo no meu nome», anunciou o piloto britânico à margem de um evento da Expo Dubai 2022, nos Emirados Árabes Unidos.

Os pais de Hamilton separaram-se quando o piloto tinha apenas quatro anos. Lewis ficou a viver com o pai, Antony, e com a madrasta, Linda, presenças assíduas nos paddocks da Fórmula 1, mas manteve sempre um contato próximo com a mãe, Carmen Larbalestier. «Nunca percebi bem o conceito de as pessoas casarem-se e a mulher perder o apelido. Eu quero que o apelido da minha mãe continue ao lado do apelido Hamilton», prosseguiu.

Uma mudança de nome que o piloto quer que aconteça o mais rápido possível. «Espero que seja em breve, não sei se será já no próximo fim de semana…mas estamos a fazer por isso», comentou ainda.