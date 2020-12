Romain Grosjean anunciou este domingo que não vai disputar o Grande Prémio de Abu Dhabi, a última corrida da atual temporada de Formula 1 e aquela que seria a última prova do piloto na equipa Haas.

O piloto francês está ainda a recuperar do grave acidente sofrido no Grande Prémio do Bahrein. Esteve nos últimos dias a trabalhar no ginásio, desde que teve alta, mas acabou por não conseguir estar em condições para a prova.

«É com grande tristeza que não estarei apto para fazer minha última corrida em Abu Dhabi e estar com a equipa lá. Nós tentámos bastante, junto com o médico, para recuperar a minha mão, mas o risco de correr é muito grande para a minha recuperação e para a minha saúde», pode ler-se numa nota de Grosjean.

«Então, foi decidido que não vou correr. É uma das decisões mais difíceis da minha vida, mas obviamente é a mais inteligente. Vou sentir falta da equipa, mas vou apoiá-los como sempre».

A Haas informou que o brasileiro Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, substituto de Grosjean no Grande Prémio de Sakhir, também fará o mesmo em Abu Dhabi.