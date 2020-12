O piloto francês Romain Grosjean, da Haas, está a dar passos firmes na recuperação após o acidente brutal no Grande Prémio do Bahrein em Fórmula 1, no domingo. Depois de deitado na cama e sentado no sofá, esta terça-feira já surgiu de pé, a realizar agachamentos no hospital.

«Nunca pensei que apenas alguns agachamentos far-me-iam feliz. O corpo está a recuperar bem do impacto. Espero o mesmo das queimaduras nos meus dedos», escreveu, através da rede social Instagram, esta manhã, assinalando com bom humor: «Desculpem, mas ainda estou muito lento a escrever.»

More good news from @RGrosjean this morning 🙌 The recovery continues.



📷: Romain's IG#HaasF1 pic.twitter.com/ATOETwmZ2c — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 1, 2020

Grosjean vai ser substituído, para o segundo Grande Prémio no Bahrein, no próximo fim-de-semana, por Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi.